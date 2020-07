OnePlus Nord, análisis: OnePlus vuelve a la carrera de la relación calidad-precio por la puerta grande

“Creemos que ahora es el momento adecuado para lanzar un teléfono asequible, especialmente viendo el crecimiento en Europa”. Estas fueron las palabras de Tuomas Lampen, jefe de estrategia de OnePlus en Europa en nuestra entrevista. Este teléfono asequible es el OnePlus Nord, la vuelta de la compañía china a los teléfonos en rangos medios de precio. Virar hacia la gama media premium y mantener gama alta cercana a los 1.000 euros parece ser la nueva estrategia de la compañía, y preguntarse qué es lo que ofrece ahora OnePlus en estos rangos de precio es lo más normal.

Apuesta por lo (casi) mejor de Qualcomm, materiales premium y el software por bandera son algunas de las bazas del OnePlus Nord, un móvil que conserva el ADN de la compañía punto por punto y que renuncia a muy poco para bajar mucho el precio. Pasa por nuestro análisis esta llamativa propuesta.

Ficha técnica del OnePlus Nord

OnePlus Nord PANTALLA 6,44 pulgadas

Full HD+

Relación de aspecto 20:9

FluidAMOLED DIMENSIONES Y PESO 158.3 x 73.3 x 8.2 mm

184 g PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 765G

Octa-core 7nm a 2.4Ghz MEMORIA RAM 8 GB

12 GB ALMACENAMIENTO 128 GB

256 GB CÁMARA TRASERA 48 MP Sony IMX586, f/1.75 OIS

8 MP ultra gran angular f/2.25

2 MP macro f/2.4

5 MP profundidad f/2.4 CÁMARA DELANTERA 32 MP Sony IMX616 f/2.45

8 MP ultra gran angular f/2.45 BATERÍA 4.115mAh

Warp Charge 30T (30W) SOFTWARE OxygenOS 10.5 basado en Android 10 CONECTIVIDAD WiFi de doble banda

5G

Bluetooth 5.1

Qualcomm aptX HD

NFC OTROS Sensor de huellas bajo la pantalla PRECIO Desde 399 euros

Diseño: un gran ejercicio de compactación

Propuestas compactas con gran potencia hay pocas en el mercado y el OnePlus Nord, si bien no se sitúa exactamente en la gama alta, transmite las sensaciones que le pedimos a un flagship compacto. El único recorte viene por la parte del borde que recubre al terminal, ya que es de plástico. No obstante, está recubierto por una pintura que lo hace parecer metal y, al tener un cristal de tanta calidad, la sensación sigue siendo premium. Nuestra unidad es de un llamativo color azul, similar al que vimos en su hermano mayor, el OnePlus 8 Pro. La sensación en mano es la de cualquier otro terminal de gama alta. La construcción es sólida, la botonera (que sí es metálica) no baila lo más mínimo y, de hecho, es idéntica a la del OnePlus 8. Lo más importante, es comodísimo en la mano.

La compañía sigue apostando por el ‘Alert Slider’, un botón extra que tiene tres posiciones para dejar el móvil en sonido, silenciarlo o ponerlo en vibración. Este botón tiene un tacto rugoso y está algo duro, algo que se agradece dada la sensación de solidez que ofrece.

Al ser un móvil relativamente pequeño se puede manejar muy bien con una mano. La ligera curvatura de la parte trasera ayuda a que sea bastante cómodo

Al no ser un terminal grande es bastante fácil usarlo con una sola mano, y la ligera curvatura de la parte trasera facilita el agarre. El acabado, además, ayuda a que las huellas no se queden marcadas con facilidad. No es el móvil más limpio del mercado, pero no es de los que se llenan de huellas en pocos segundos.

En la parte trasera encontramos una franja vertical para las cámaras. Puede parecer un detalle nimio, pero agradecemos que OnePlus no se haya sumado a la moda de los módulos descomunales. Eso sí, el módulo es bastante prominente y hará que el móvil baile si lo apoyamos sobre alguna superficie plana. La ubicación del logo superior de OnePlus es la misma que en sus hermanos mayores, al igual que el inferior, en el que se escribe con letras el nombre de la marca. Es un OnePlus diferente, pero reconocible a primera vista.

La parte inferior también es calcada a la de los OnePlus 8: altavoz, puerto USB Tipo C y bandeja para la tarjeta SIM. El borde metálico que rodea al dispositivo está muy bien integrado con el cristal (sin necesidad de que este sea curvo) y no encontramos ningún tipo de salto o pequeña imperfección que pueda rasparnos en la mano.

Si ponemos en contexto el Nord con algunos de los móviles del momento, es uno de los claros ganadores en lo que se refiere a tamaño y volumen. Es un terminal relativamente pequeño, fácil de llevar en el bolsillo y no muy pesado, algo difícil de encontrar en los tiempos que corren.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) OnePlus Nord 158,3 73,3 8,2 184 6,57 4.160 115,96 95,09 Realme 6 Pro 163,8 75,8 8,9 202 6,6 4.300 124,2 110,5 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 165,8 76,7 8,8 209 6,67 5.020 127,16 111,91 Xiaomi Mi 10 Lite 163,7 74,8 7,9 192 6,57 4.160 122,4 96,73 OnePlus 8 Pro 165,3 74,35 8,5 199 6,78 4.510 122,9 104,47 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 Samsung Galaxy S20 Ultra 166,9 76 8,8 220 6,9 5.000 126,84 111,62 iPhone 11 Pro Max 158 77,8 8,1 226 6,5 3.969 122,92 99,57 Pixel 4 XL 160,4 75,1 8,2 193 6,3 3.700 120,46 98,78 LG V60 ThinQ 169,4 77,7 8,9 219 6,8 5.000 131,62 117,15 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Xiaomi Mi 10 Pro 162,5 74,8 9 208 6,67 4.500 121,55 109,39

Si le damos la vuelta al móvil, nos encontramos con puntos buenos y y no tan buenos. La mala noticia es que encontramos dos perforaciones bastante notables en la parte frontal. Esto implica varias cosas. La primera de ellas es que tenemos una porción de la pantalla ocupada por la doble cámara. La segunda es que, incluso estando apagado el móvil, se pueden apreciar las dos lentes, ya que el cristal no es nada opaco e incluso brilla. Lo tercero, algo de lo que hablaremos cuando toquemos la pantalla, es que esto nos va a dar problemas a nivel de interfaz.

El OnePlus Nord tiene un más que correcto aprovechamiento frontal. Eso sí, el doble agujero es molesto hasta que nos acostumbrados a él

Asimilado el doble agujero en pantalla toca hablar de los marcos de este dispositivo. El Nord está bien aprovechado, con unos marcos superior y lateral bien optimizados y con una pequeña barbilla inferior. Dentro de la gama media es de los terminales con mejor aprovechamiento en lo referente a marcos, con una cifra del 86,7%, según GSMarena.

En definitiva, el OnePlus Nord es un terminal muy bien rematado ya que, a pesar de ser un gama media, bebe directamente de los OnePlus 8 y 8 Pro. No da en ningún momento la sensación de ser un móvil barato y lo compacto que resulta en mano es un punto muy a tener en cuenta.

Pantalla: 90Hz para un panel que se disfruta en cualquier circunstancia

OnePlus ha dotado al Nord de un panel AMOLED de 6,44 pulgadas con resolución Full HD+ (2400×1080), lo que arroja un total de 409 ppp. A este panel le acompaña una tasa de refresco de 90Hz, menos que los 120Hz de sus hermanos mayores, pero cifra suficiente para disfrutar de una experiencia bastante fluida. Los 90Hz se aprecian bastante, sobre todo si venimos de un panel con 60Hz. Quedan lejos de los 120hz pero, sobre todo en gama media, se agradece empezar a ver esta tasa de refresco. Más adelante hablaremos de autonomía, pero ya adelantamos que merece la pena llevar siempre activa esta tasa de refresco.

Por defecto la pantalla viene bien calibrada, aunque algo cálida y saturada. Desde los ajustes podemos configurar tanto el modo de color como el espectro (sRGB, DCI-P3), así como la propia temperatura del panel. En caso de servidor he dejado el panel tal y como está, aunque admito que en la configuración de color natural puede que los usuarios más puristas con la colorimetría queden algo más satisfechos.

Al igual que podemos configurar estos aspectos, podemos configurar la tasa de refresco. Podemos dejarla fija en 60Hz o activar la frecuencia dinámica a 90Hz. En nuestras pruebas hemos notado que los 90Hz se mantienen activos en prácticamente todas las aplicaciones, por lo que no echamos de menos un modo que los fuerce. Asimismo podemos configurar una barra negra que oculte el doble agujero en pantalla. Como hemos indicado en el diseño, esto servirá de poco, ya que las lentes del teléfono se dejan ver bajo cualquier circunstancia.

El OnePlus Nord, a pesar de ser menos potente que sus hermanos mayores, tiene un panel que responde muy bien. No notamos ningún tipo de retraso al escribir rápido y todo responde en pocos milisegundos

Otro de los aspectos importantes de este OnePlus Nord es la latencia del panel. Es más que correcta, por lo que podemos escribir rápido sin notar ningún tipo de retraso, un problema que por suerte se ha solventado respecto a generaciones pasadas. A nivel de brillo y ángulos de visión es donde más se nota que no estamos ante un tope de gama. El panel del OnePlus Nord se ve muy bien, pero no alcanza las cotas de brillo de los gama alta del momento. Los ángulos de visión son correctos, sin mostrar efecto arcoíris, aunque no son sobresalientes.

A nivel de nitidez el panel va sobrado. No tenemos resolución Quad HD pero el detalle y contraste son muy buenos. Es un panel que está notablemente por encima de lo que solemos encontrar en gama media. Nos ha recordado bastante al panel de los tope de gama de OnePlus en generaciones anteriores (OnePlus 7T). Agradecemos y mucho que el panel sea completamente plano, sin las curvas de su hermano el OnePlus 8 Pro.

Hora de hablar de los dos agujeros de la pantalla, porque aquí parece que a OnePlus se le ha escapado algún detalle. Se trata de nimiedades en las que hay que fijarse yendo al milímetro, pero son problemas que están ahí. En primer lugar, las propias barras del sistema no están centradas respecto al agujero. Es decir, queda bastante más espacio por arriba que por debajo del doble agujero, lo cual queda bastante raro a nivel de interfaz.

Las notificaciones al lado del agujero no están centradas.

Por otro lado OnePlus no ha centrado las notificaciones y el agujero, por lo que su icono nativo de la hora no está alineado con el resto de iconos del sistema. Insisto en que esto es una nimiedad, pero son detalles a nivel de interfaz que choca ver tan descuidados, máxime en una ROM tan exquisita como lo es OxygenOS, de la que hablaremos más adelante.

Cuando estamos jugando o viendo vídeos la doble cámara es bastante invasiva. No tanto como un notch grande, pero sí que molesta bastante a la hora de ver contenidos. Es cuestión de acostumbrarse, pero sin duda es lo peor tanto a nivel de diseño como de pantalla en este OnePlus Nord.

Rendimiento: renuncia a la máxima potencia, pero no a un buen rendimiento

Uno de los motivos por los que el OnePlus Nord no cuesta lo que sus hermanos mayores es que su procesador es de gama media. Hablamos del más que probado Snapdragon 765G de Qualcomm, la plataforma de gama media 5G americana. En el caso de nuestra unidad, el móvil viene acompañado con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna, cifras dignas de cualquier tope de gama. Con esta configuración de hardware del OnePlus Nord se mueve de forma superlativa. La fluidez es máxima en cualquier circunstancia, los juegos más pesados se mueven sin problema y los 12 GB de RAM permiten que la multitarea se mueva de forma ligera. Esta unidad en concreto, con 12 GB de RAM, tiene tecnología LPDDR5 (al igual que el OnePlus 8 Pro).

Con el Snapdragon 765G y una configuración de RAM así de generosa, casi nada puede salir mal. El OnePlus Nord vuela y nos recuerda a un gama alta

Huelga decir que no hay lag en el OnePlus Nord, ni cierres repentinos ni ningún tipo de traba a la hora de exprimir el móvil al máximo. Llama la atención que incluso en esta etapa tan temprana de software (OnePlus suele lanzar los terminales algo verdes y pulirlos en pocas semanas) todo funciona a la perfección. La temperatura tampoco aumenta de forma significativa, por lo que podemos usar el teléfono de forma intensiva sin demasiado miedo.

Respecto a los benchmark, estos son los resultados que ha obtenido el OnePlus Nord. Así podemos ver cómo queda frente a otros rivales con el Snapdragon 765G, que cada vez son más y más.

OnePlus Nord Realme 6 Pro Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi 10 Lite Samsung Galaxy A70 Motorola One Vision LG Velvet Motorola Edge Huawei P Smart 2019 PROCESADOR Snapdragon 765G Snapdragon 720G Snapdragon 730G Snapdragon 765G Snapdragon 675 Exynos 9609 Snapdragon 765G Snapdragon 765G Kirin 710 RAM 6 GB GB 8 GB 6 GB 6 GB 6 GB 4 GB 6 GB 6 GB 4 GB ANTUTU 325.536 279.533 253.660 330.587 170.567 136.111 306.887 325.000 130.026 GEEKBENCH 554 / 1.832 (5.0) 568 / 1.676 (5.0) 539 / 1.715 (5.0) 554 / 1.832 (5.0) 2.363 / 6.390 1.507/4.934 593 / 1.742 (5.0) 505 / 1410 1.531 / 5.149 PC MARK WORK 9,194 10.099 7.473 10.542 8.889 6.812 10.541 9.477 5.853 3D MARK(SLING SHOT) 4.309 3.741 – .309 1.766 2.030 4.308 – 1.144

Sonido: más que correcto para un gama media

El OnePlus Nord cuenta con un solo altavoz en su parte inferior. Suena bastante alto, contundente y bastante por encima de lo habitual en gama media. Echamos en falta, por poner alguna pega, un doble altavoz para que la emisión del audio quede en estéreo. No obstante el audio, al igual que otros aspectos del teléfono, se acerca más a la gama alta que a la gama media. Lo que no encontramos en el Nord es jack de auriculares, por lo que tendremos que valernos de conexión inalámbrica.

Software: OxygenOS enamora por cada uno de sus rincones

OnePlus tiene una de las mejores capas de personalización en Android. Es muy relativo lo de aseverar que es “una ROM limpia” en el sentido de que viene muy cargada de funciones. El punto principal es que casi todas ellas son relevantes y útiles. En este caso encontramos OxygenOS en su versión 10.5, basada en Android 10.

Las únicas aplicaciones preinstaladas (fuera del ecosistema Google) son Facebook, Messenger, Netflix e Instagram. Todas ellas se pueden borrar por completo

Las únicas aplicaciones preinstaladas son Facebook, Messenger, Instagram y Netflix, aplicaciones que se pueden eliminar por completo (al contrario que otras capas, que solo dejan deshabilitar), por lo que no hay mayor problema con esto. Del mismo modo encontramos un buen número de aplicaciones de Google, las cuales no se pueden desinstalar, aunque sí deshabilitar.

OnePlus ha cuidado tanto el aspecto del launcher como los ajustes. Tenemos una cantidad abrumadora de opciones, pero todo está tan bien ordenado que se encuentra con facilidad.

Lo que más brilla de OxygenOS es la personalización. Se respetan en todo momento las líneas de diseño marcadas por Google. Sin estridencias, sin aires asiáticos ni nada por el estilo. No obstante, podemos hacer de la capa algo nuestro, cambiando prácticamente punto por punto la interfaz del sistema.

Tal es el nivel de personalización que podemos crear nosotros mismos el tema del teléfono aplicando el código de color que queramos

Podemos cambiar el tema, crear uno personalizado (si no nos gustan los que vienen podemos hasta crear nosotros el color), los iconos del sistema, los packs de iconos (podemos bajarlos de Play Store y aplicarlos al launcher nativo), la tipografía, el modo Always On Display, ocultar las etiquetas del escritorio.

A nivel de usabilidad, tenemos el control por gestos nativo de Android 10, aunque podemos usar la clásica botonera si no queremos apostar por dichos gestos. Esta navegación sigue teniendo el conflicto de que el gesto de ir atrás (deslizamiento lateral) se solapa con la invocación del menú lateral en muchas apps, mal endémico en Android.

Hablando de gestos, tenemos un apartado de gestos rápidos con los que podemos activar opciones interesantes como voltear para silenciar, levantar para responder, capturar pantalla con tres dedos y demás.

Biometría: un apartado sobresaliente

El OnePlus Nord tiene el mismo sensor de huellas que los OnePlus 8 Pro y un sistema de reconocimiento facial. El lector de huellas es rápido, preciso y está bien ubicado, por lo que se convierte en una solución excelente para desbloquear el teléfono. Respecto al reconocimiento facial, no es muy seguro al desbloquearse por cámara, pero es muy rápido. En menos de un segundo nos reconoce y desbloquea.

Un detalle que nos ha gustado es que OnePlus no permite usar el reconocimiento facial en apps bancarias y demás, ya que admite que no es muy seguro. Es un ejercicio de honestidad que no todos los fabricantes implementan y que puede permitir ahorrarse más de un susto a la hora de hacer log in en una app importante.

Batería: un día y medio sin problemas

El OnePlus Nord tiene una batería de 4.115mAh con carga rápida Warp Charge 30T. Nos ha gustado bastante su rendimiento ya que, con los 90Hz activos, hemos logrado sobrepasar las siete horas de pantalla. En un día normal con uso muy intenso (4G, fotografías, juegos pesados), es difícil bajar de 6 horas de pantalla. Si somos más benevolentes, podemos llegar a las 8 horas. No hemos notado grandes diferencias bajando a 60Hz, por lo que recomendamos dejar activos los 90Hz y despreocuparnos de la autonomía.

En cuanto a la carga, se completa en poco más de una hora, por lo que es fácil darle un “chute” rápido en el caso de que necesitemos un extra de batería. Destacar también el consumo en reposo del OnePlus, que es de apenas un 1/2% por cada noche de 8 horas con todo activo, incluso el Bluetooth.

Cámaras: el alma de OnePlus 8 en el cuerpo de un gama media

OnePlus ha apostado por dotar al Nord de una experiencia en cámara muy similar a la del OnePlus 8. En este caso contamos con el mismo sensor principal de 48 megapíxeles, el Sony IMX58. El segundo sensor es un ultra gran angular de 8 megapíxeles, frente a los 16 de su hermano mayor. Por último contamos con un sensor dedicado a la profundidad de campo y otro al macro. Echamos en falta que un terminal que aspira a ser algo más que un gama media incorpore un teleobjetivo, pero 2020 está siendo el año de los sensores macro y de profundidad, algo a lo que tendremos que acostumbrarnos.

Las fotografías con el OnePlus Nord son correctas y de lo mejor en lo que se refiere a sensor principal en gama media. No obstante, tiene algunos problemas a superar. Antes de ver los resultados vamos a repasar la aplicación de cámara que, por suerte, es la misma que encontramos en el resto de miembros de gama alta de OnePlus.

La app de cámara de OnePlus es bastante completa y, a pesar de hablar en este caso de un gama media, funciona bastante rápido. Encontramos prácticamente todo lo que necesitamos a mano, incluido un modo profesional que nos permite disparar en modo RAW, algo poco habitual en un dispositivo de este rango de precio. El HDR no puede forzarse manualmente, o lo dejamos activo o lo apagamos. OnePlus lo llama ‘UltraShot HDR’ y es la opción predeterminada, la cual recomendamos dejar activa.

No podía faltar un modo retrato, modo noche, panorámica, time-lapse y demás. Del mismo modo, nos ha gustado que tiene un pequeño botón para activar Google Lens de forma rápida, una muy buena integración con esta tecnología de Google.

Fotografía de día

Según OnePlus, la cámara principal del Nord es la misma del OnePlus 8, y lo que hemos podido probar nos dice que así es. Esto se traduce en que, en condiciones diurnas, el OnePlus Nord está un paso por delante de lo que solemos encontrar en estos rangos de precio. Esto se nota principalmente en el trabajo con el detalle en sombras y el buen balance general de la